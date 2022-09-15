Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн выступил с критикой в адрес Евросоюза и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за сотрудничество с лидером Азербайджана Алиевым, напавшим на Армению.

Как сообщает «Арменпресс», депутат, обращаясь к Урсуле фон дер Ляйен, заявил, что не знает, что сказать о состоянии ЕС, оторвав их от поставщика газа — Путина, теперь он нашел какого-то Алиева, который ведет жестокую войну.

«Немецкие СМИ молчат, что «нефтяная диктатура», которую вы назвали «надежным партнером», напала на демократическую Армению. Ведь наш новый лучший друг Азербайджан далек даже от России в плане демократии, прессы и гражданских свобод. Алиев на первом месте, только тогда, когда речь идет о подкупе коррумпированных деятелей Христианско-демократического союза. И когда вы начали здесь свою службу, я думал, что вы некомпетентна и чуть преступна, а оказалось, что вы еще и на редкость аморальна», — подчеркнул Мартин Зоннеборн.

Он добавил, что не знает, что еще сказать о состоянии Евросоюза. «Только одно: мы не должны оставлять Европу «ляейенам», — заключил немецкий депутат.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 105 человек. Ранения получили 6 раненых мирных жителей, 4 из них продолжают получать лечение в больницах. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.