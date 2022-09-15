Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в заседании Совета безопасности Армении и вновь констатировал, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я нахожусь в Ереване для проведения политических консультаций с властями Армении по вопросу Арцаха.

Сообщаю, что с этой целью участвовал в заседании Совета безопасности. После состоявшихся обсуждений хочу еще раз зафиксировать, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Арцаха.В своей речи, обращенной к нашим коллегам в РА, я передал все наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может превысить право и стремления нашего народа жить свободно и суверенно. Власти РА подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха и с учетом мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, не будет подписан. Делегация Национального собрания Арцаха в Ереване продолжит политические консультации с министром иностранных дел РА, спикером НС и с другими лицами политического поля», — написал Арутюнян.