Состоялось расширенное заседание Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

Кроме членов СБ, в заседании участвовали президент республики Ваагн Хачатурян, президент Арцаха Араик Арутюнян, председатель НС Армении Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, руководитель фракции «Гражданский договор» НС Айк Конджорян.

Обсуждалась ситуация, возникшая в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, шаги, которые необходимо осуществить в направлении защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Армения и текущее состояние переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского вопроса. Был подчеркнут императив национальной солидарности и сплоченности в условиях противостояния внешним угрозам.