Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает «Арменпресс», Саломе Зурабишвили написала в своем микроблоге в Twitter, что сожалеет по поводу опасной эскалации между двумя соседними и дружественными Грузии странами, Арменией и Азербайджаном. «Мирный Кавказ — это путь к более сильному, развитому и более независимому региону, от которого зависит будущее нашего населения», — написала Саломе Зурабишвили.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, количество жертв с армянской стороны составляет 105 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.