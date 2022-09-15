Все партнеры Армении в равной степени содействовали достижению соглашения о прекращении огня, большую роль в ослаблении ситуации сыграли США.

Как сообщает «Арменпресс»», об этом на брифинге с журналистами в НС заявил спикер НС Армении Ален Симонян.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.

Касаясь вопроса, какие партнеры были главными действующими лицами в этом вопросе, Симонян сказал: «Все партнеры внесли равный вклад: Российская Федерация, Республика Франция. Соединенные Штаты Америки сыграли большую роль в исправлении вчерашней ситуации».

Отвечая, насколько стабильной останется ситуация, Ален Симонян сказал, что не может сказать этого. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. В этом вся логика нашей работы, нельзя полагаться на «добрую волю» противника или на какое-либо соглашение. Мы действуем в соответствии с этой логикой», — сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября сообщил, что Азербайджан в результате своего последнего нападения на суверенную территорию Армении оккупировал 10 квадратных километров территории.

Ален Симонян уточнил, что речь не о населенном пункте. «Основные бои шли в районе позиций, наступление было в направлении позиций, потеря касается позиций. В одном месте мы вернули позицию, в других они добились успехов», — сказал спикер НС.13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 105 человек. Ранения получили 6 мирных жителей, 4 из них продолжают получать лечение в больницах. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.