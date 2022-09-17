На второй день проходящего в сербском городе Нови Сад чемпионата Европы по самбо на борьбу вышла молодежь.

Как передает Арменпресс, Ашик Андреян (58 кг) и Гор Арутюнян (88 кг) выиграли во всех видах борьбы и завоевали золотые медали.

Бронзовых медалей также удостоились Арпине Мнацаканян (50 кг), Нарек Амирян (71 кг), Григор Бекназарян (98 кг) и Норик Хуршудян (+98 кг).

Юношеская сборная Армении до 22 лет заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь российским спортсменам.

Отметим, что молодежная сборная Армении (юноши) 15 сентября заняла третье место, завоевав 1 золотую и 2 серебряные медали.

17 и 18 сентября на борьбу выйдут старшие команды.

Армения отправила на соревнования 10 спортсменов и 1 спортсменку.