В результате нападения Азербайджана на Армению более десятка армянских военнослужащих были взяты в плен. «Ситуация еще обманчива, все может измениться.

Не могу сообщить никакой другой информации, связанной с выявленными пленными», — в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

Отметим, что Европейский суд по правам человека направил запрос Азербайджану по части видеозаписей пленных — относительно 1 пленного и остальных неидентифицированных пленных по состоянию на 13 сентября, дав срок до 22 сентября.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 135 человек. Есть много раненых. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.

13 сентября Армения обратилась в Европейский суд с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных. Армения также обратилась в Европейский суд с требованием применить пункт 2 статьи 39 своего устава и немедленно уведомить о своем решении Комитет министров ЕС.