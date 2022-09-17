На армяно-азербайджанской границе по положению на 09:00 17 сентября изменений в ситуации не было зафиксировано.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МО Армении Арам Торосян.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям. По официальным данным, число жертв с армянской стороны составляет 135 человек. Есть много раненых. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня.