Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян 17 сентября посетил Сюникскую область.

Как передает Арменпресс, глава управления провел встречу с губернатором Сюника Робертом Гукасяном в администрации области. Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией, создавшейся в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Армения в последние дни.

Министр А. Памбухчян заверил губернатора, что областная Спасательная служба, пожарные и спасатели готовы полностью выполнить поставленные перед ними задачи, а также отметил, что лично он и возглавляемая им структура делают все возможное, чтобы способствовать разрешению ситуации.

Затем Армен Памбухчян и Роберт Гукасян посетили Капанский пожарно-спасательный отряд. Министр ознакомился с обстановкой, условиями работы, побеседовал с личным составом и дал соответствующие указания. Кстати, как и в Вайоц Дзоре, в Гегаркунике сформированы группы боевого дежурства из членов Сюникского пожарно-спасательного отряда, которые несут службу на местах.

Накануне министр Армен Памбухчян посетил здание ПСО «Джермук», поврежденное азербайджанским обстрелом.