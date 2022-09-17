Визит делегации США в Армению во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси продемонстрирует приверженность США безопасному, экономически процветающему и демократическому управлению в Армении и на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Пелоси по поводу визита.

Спикер Палаты представителей отметил, что они рады посетить Ереван после признания — впервые президентом США — в 2019 году исторической резолюции о признании Геноцида армян. Она подчеркнула, что «не забывать никогда — моральная ответственность каждого: это обязательство, которое приобрело особую актуальность в связи с массовыми убийствами, совершаемыми по всему миру, в том числе Россией на Украине».

«Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединенных Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный кавказский регион. В ходе рабочих встреч с руководителями правительств, представителями гражданского общества и силовых структур мы выразим твердую и постоянную поддержку США — как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и давнего друга Армении, прочному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе», — сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что входящие в состав делегации демократические деятели Фрэнк Палоне, Анна Эшу — с армянскими корнями, Джеки Спиер являются фигурами, которые на протяжении многих лет активно действуют в интересах Армении. «Наша делегация рассчитывает на продуктивные встречи, которые еще больше укрепят наше партнерство с Республикой Армения и будут способствовать продвижению наших ценностей и интересов в регионе», — заключила Пелоси.