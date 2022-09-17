Посольство США в Армении представило повестку визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

Как передает Арменпресс, посольство отмечает, что посольство ожидает в Ереване делегацию, возглавляемую спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, 17 сентября.

В ходе визита 17-19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами —для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.

«Спикер Палаты представителей Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств «Гафесчян». Выступление будет доступно в прямом эфире на сайте www.speaker.gov/newsroom.

Спикер Пелоси коснется тесного сотрудничества между нашими двумя странами, которое основано на общих ценностях и давних связях между нашими народами.

В состав делегации входят председатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер»,- говорится в сообщении.