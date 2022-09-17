Азербайджан сообщил о ранении 282 военнослужащих в ходе нападения на Армению.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Азербайджан сообщил о ранении 282 военнослужащих в ходе нападения на Армению.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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На армяно-азербайджанской границе по положению на 09:00 17 сентября изменений в ситуации не было зафиксировано. Как передает Арменпресс, об этом сообщил...
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Армения призывает международное сообщество четко отреагировать на военную агрессию, развязанную Азербайджаном с 13 сентября...Читать далее
Иран в очередной раз заявил, что любое изменение границы между Арменией и Азербайджаном для...Читать далее
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