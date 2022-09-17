Федерация борьбы Армении подает ноту протеста по поводу предвзятого подхода судей чемпионата мира.

Как передает Арменпресс, в эти дни сборная Армении по вольной борьбе участвует в чемпионате мира в Сербии.

В 1/16 финала ЧМ Диакомихалисом участник Олимпийских игр и победитель Кубка мира в личном зачете Вазген Теванян боролся с представителем США Джоном Майклом. По версии Федерации, Теванян проиграл из-за предвзятого подхода арбитров.

«После того, как Армана Андреасяналишили медали, на этот раз настала очередь Вазгена Теваняна. Корейский арбитр отобрал у Вазгена Теваняна не только победу, но и путёвку в финал. Победа присуждена представителю США», — говорится в сообщении Федерации.

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