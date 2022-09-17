Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван с официальным визитом.

Ее сопровождают председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне, члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

В аэропорту «Звартноц» состоялись встреча и личная беседа Председателя НС А. Симоняна с Нэнси Пелоси.

Повестка двухдневного визита высоких американских гостей насыщенна. Намечены официальные встречи, заседание в расширенном составе в Национальном Собрании. В программе гостей также посещение мемориала Геноцида армян.

Запланирована встреча с представителями СМИ и гражданского общества.