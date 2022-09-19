В результате агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении количество погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в том числе погибли 3 гражданских лица, местонахождение 2 гражданских лиц считается неизвестным, 293 военнослужащих и 3 гражданских лица получили ранения, 20 военнослужащих попали в плен.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета безопасности Армении 19 сентября.

«Имеются доказательства пыток, расчелений и тем самым незаконного убийства азербайджанцами захваченных в плен или тел убитых армянских военнослужащих.

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего было частично или полностью разрушено 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 зал торжеств, 4 хлева. Повреждено 7 объектов электросетевого хозяйства, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Были также обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля», — говорится в заявлении.