Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Последний возглавляет делегацию РФ, которая прибыла в Ереван для участия в 9-м Армяно-российском межрегиональном форуме, Армяно-российском бизнес-диалоге и во встрече сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил, что, несмотря на напряженность на границе в результате азербайджанской агрессии, принято решение не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и РФ в различных направлениях. Никол Пашинян выразил надежду, что проведенные в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

Собеседники обсудили армяно-российское сотрудничество и представляющие взаимный интерес другие вопросы.