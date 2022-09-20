В рамках проекта «Понтос» для представителей СМИ был проведен медиа-тур по водосборному бассейну озера Севан.

Целью тура было представление территорий Севанского бассейна, исследуемых программой «Понтос», методов их мониторинга с использованием спутниковых снимков.

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Были представлены существующие проблемы, решения и помощь, которые могут быть предоставлены в рамках этого проекта. Программа «Понтос» в значительной степени способствует развитию потенциала сотрудников соответствующих учреждений Армении, методологии исследований, а также выявлению существующих актуальных проблем.Медиа-тур был проведен в рамках проекта «Понтос» посредством системы Copernicus «Экологический мониторинг в Черноморском бассейне» и при финансовой поддержке ЕС. В Армении проект реализуется двумя партнерами: Инспекционным органом охраны природы и недр Республики Армения и Экологическим центром «Якобиан» Американского университета Армении (АУА).