21 сентября Третья Республика Армения отмечает 31-летие своей независимости. 31год назад армянский народ на референдуме сказал решительное «да» независимости Армении.

При 95%-м участии взрослого населения Армении 99,5% избирателей дали положительный ответ на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что Республика Армения является демократическим независимым государством за пределами СССР?» Двумя днями позже, 23 сентября, Верховный совет страны объявил Армению независимой суверенной республикой.

История Третьей Республики Армения началась с провозглашения новой независимой Армении. Уже 31год в Армении действуют только Конституция и законы РА.

В этом году мероприятия, посвященные 31-летию независимости РА, из-за агрессии Азербайджана против Армении 12-13 сентября, правительство отложило.

Первая Конституция Третьей республики была принята в 1995 году, 5 июля — по итогам всенародного референдума. Действующая Конституция принята в 2015 году, 6 ноября — вновь в результате всенародного референдума. Флаг Республики Армения трехцветный: красный, синий, абрикосовый, герб новой независимой Армении — герб Первой Республики Армения (1918-1920 гг.), авторы которого — архитектор Александр Таманян. и художник Акоп Коджоян. Гимн Армении — гимн первой Республики Армения. Автор текста — Микаел Налбандян, автор музыки — Барсег Каначян.