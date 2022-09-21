Посольство Российской Федерации в Армении направило поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении, подчеркнув, что РФ намерена продолжать содействовать укреплению безопасности армянского народа.

Как передает Арменпресс, в заявлении посольства, в частности, говорится:

«Поздравляем граждан Армении с национальным праздником — Днем Независимости. Братская нам Армения, как и сама Россия, переживает непростые времена. Испытания, боль утрат – это то, что сегодня объединяет наши народы, как и многовековые тесные связи, общность исторических судеб, ценностей и глубинных национальных интересов. Это доказала история, об этом свидетельствуют и реалии сегодняшнего дня. Это является основой наших союзнических отношений, которыми Россия несомненно дорожит.

Российская Федерация содействует и далее намерена содействовать экономическому процветанию, подлинному суверенитету и укреплению безопасности армянского народа, в том числе путем последовательной, весьма непростой и трудоемкой работы над продвижением мирной повестки в регионе.

Вместе с вами скорбим об утратах и выражаем наши искренние соболезнования.

Желаем Республике Армения, армянскому народу мира, процветания и уверенности в будущем. Россия всегда была и будет рядом с братской нам страной – причем не на словах, а на деле».