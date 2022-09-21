Посол США в Армении Линн Трейси направила поздравительное послание по случаю Дня Независимости Республики Армения, которое было опубликовано на странице посольства в Facebook.

Как передает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«От имени посольства США и Соединенных Штатов шлю свои наилучшие пожелания народу Армении по торжественному и важному случаю – Дня Независимости.

В это трудное время я выражаю свои соболезнования в связи с гибелью людей во время нападений на прошлой неделе.

Соединенные Штаты привержены суверенитету Армении, и мы продолжим наши усилия по установлению мира в панкавказском регионе.

Я приветствую силу и стойкость армянского народа и его приверженность построению своего будущего».