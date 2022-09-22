Концертом, посвященным 153-летию Комитаса, 26 сентября в Доме камерной музыки имени Комитаса будет дан старт Международному фестивалю органа имени Ваагна Стамболцяна.

Фестиваль органа пройдет по инициативе Национального центра камерной музыки и при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Мероприятие продлится до 6 ноября и включает 12 концертов, которые пройдут в Ереване, Капане и Чаренцаване.

Как сообщила нашей газете ответственная за PR Национального центра камерной музыки Роза Григорян, в фестивале примут участие известные зарубежные органисты Фабио Мачера (Италия), Евгений Авраменко (Россия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Лада Лабзина (Россия), Эммануэль Аракелян (Франция). В рамках фестиваля органисты также проведут мастер-классы. Армянскую же органную школу представят Анна Бакунц, Карине Ованнисян, Арутюн Тагворян, Тереза ​​Осканян, Оганес Манукян, Армен Агаджанян, Давид Ованнисян, Лусин Сараджян, Лусине Арутюнян, Ваагн Маргарян и Марина Наапетян.

В рамках фестиваля прозвучат как классические органные произведения, так и переложения для органа армянских музыкальных жемчужин, а также произведения для органа, написанные армянскими авторами. В программе фестиваля также заявлен концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву.

«В культурной жизни Армении орган занимает особое место и имеет свою аудиторию. Голландский орган «Флентроп» Дома камерной музыки имени Комитаса был установлен в 1979 году и является уникальным в своем роде инструментом на территории бывшего СССР. Учитывая уникальность этого инструмента и интерес нашей публики к органной музыке, возникла идея организовать столь масштабный фестиваль.

Кстати, идея проведения фестиваля имеет историю в несколько лет: пандемия и война заставили немного отложить его реализацию, но мы рады, что в этом концертном сезоне сможем представить публике Международный фестиваль органа имени Ваагна Стамболцяна. К слову, Стамболцян выступал на первом концерте органной музыки, состоявшемся в Доме камерной музыки», — сообщил инициатор фестиваля, заместитель директора Национального центра камерной музыки Армен Сукиасян.Отметим, что фестиваль органной музыки назван в честь армянского органиста, основателя органной школы Армении, Народного артиста Армении Ваагна Стаамболцяна.

Ваагн Стамболцян родился в 1931 году в Ереване. Окончив среднюю музыкальную школу имени Чайковского, продолжил образование как пианист в Ереванской консерватории (класс Арно Бабаджаняна), затем в Ленинградской консерватории (у профессоров Ю.Брюшкова и П.Серебрякова). Параллельно занимался в органном классе профессора И.Браудо.

С сольными органными концертами В.Стамболцян начал выступать еще в студенческие годы, а в 1964 году после установления первого органа в Армении (в Доме камерной музыки) переехал в Ереван, посвятив свою деятельность развитию и популяризации органной музыки в Армении.

Солист Армянской филармонии, В.Стамболцян часто выступал во многих крупных городах Советского Союза, участвовал во Всесоюзных фестивалях органной музыки, в Днях армянской культуры, проходивших в союзных республиках и за рубежом (Польша, Франция).

Первый преподаватель органа в Ереванской консерватории, он был известным исполнителем произведений Иоганна Себастьяна Баха, популяризатором средневековой армянской музыки, которую исполнял в собственных органных переложениях, а также и исполнителем музыки советских композиторов (X.Кушнарева, А.Степаняна, А.Мнацаканяна, Т.Мансуряна и других.