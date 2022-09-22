По случаю Дня независимости Республики Армения президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«От имени Соединенных Штатов Америки в связи с Днем независимости передаю армянскому народу свои теплые поздравления! Мы и впредь будем поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа.

21 сентября мы присоединяемся к армянскому народу, чтобы отметить Вашу преданность демократии и прочные дружественные связи между нашими странами и народами. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений со своими соседями. Мы выражаем соболезнования жертвам недавних нападений. Мы ценим Вашу поддержку усилий по установлению стабильности в регионе. М

ы по-прежнему привержены работе с Вами и с другими сторонами для содействия мирном урегулированию конфликта, в том числе и для народа Нагорного Карабаха.

В этом году обновленный стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу общую приверженность укреплению двусторонних связей и подчеркнул содействие Соединенных Штатов демократическому пути Армении. Соединенные Штаты поддерживают Армению, поскольку Вы продолжаете бороться с коррупцией, развивать подотчетные институты, укреплять верховенство закона и уважение к правам человека.Наша совместная работа в течение прошлого года продолжила укреплять и углублять связи между нашими народами. Желаю армянскому народу безопасного и мирного Дня независимости!».