Президент Ирана Эбрагим Раиси направил отдельные поздравительные послания премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Армении Ваагну Хачатуряну в связи с Днем Независимости Республики Армения

Как передает Арменпресс, сообщение распространило иранское информационное агентство Pars Today.

В этих посланиях президент Ирана отметил, что Иран придает особое значение отношениям со странами Кавказского региона, в том числе с дружественной Арменией — в рамках своей политики с соседями, и готов углублять всесторонние отношения, основанные на взаимных интересах, используя исторические и культурные общности.