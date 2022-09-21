Премьер-министр Никол Пашинян продолжает получать поздравительные послания по случаю 31-летия Независимости Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

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В послании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника — Дня Независимости Республики Армения.

За годы суверенного развития Ваша страна добилась значительных успехов в деле укрепления государственности, политической и социально-экономической модернизации, а также обеспечения благополучия граждан.

В Казахстане искренне рады достижениям братской Армении и придают большое значение дальнейшему укреплению двусторонних отношений, основанных на крепких узах дружбы, взаимного доверия и поддержки.

Убежден, совместными усилиями мы сможем придать качественный импульс динамичному развитию нашего многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-армянского взаимовыгодного сотрудничества.

В этот торжественный день, желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении — благополучия и процветания”.

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В послании премьер-министр Чешской Республики Петра Фиалы говорится:

“Ваше Превосходительство,

Позвольте искренне поздравить Вас с национальным праздником Республики Армения — Днем независимости.

Между нашими странами сложились дружественные отношения, и я верю, что совместными усилиями мы сможем развивать их наилучшим образом.

Высоко оцениваю реализацию правительством Армении амбициозной программы реформ и преобразований и хочу заверить, что Чехия и впредь будет верным партнером Армении на пути к демократии и будет поддерживать партнерство в рамках сотрудничества с ЕС.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении, а также наилучшие пожелания в Вашей ответственной работе”.

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В послании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Армения.

Традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Республикой Армения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия.

Убеждён, что двустороннее сотрудничество, установленное в различных направлениях, будет и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а всему народу Армении — мира, прогресса и процветания”.

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В послании президента Таджикистана Эмомали Рахмона говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите наши тёплые поздравления по случаю национального праздника Республики Армения — Дня независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Армении — мира, стабильности и процветания.

Пользуясь возможностью, выражаю уверенность в том, что таджикско-армянские отношения дружбы и конструктивного сотрудничества и впредь будут развиваться по нарастающей на благо наших народов и в русле коренных интересов двух государств.

Рассчитываю на дальнейшее тесное взаимодействие с вами на этом поприще”, — говорится в послании президента Таджикистана Эмомали Рахмона.