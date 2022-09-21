В ближайшие дни билеты на прямые рейсы Москва-Ереван почти исчерпаны.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта aviasales.ru.

Если 20 сентября цена прямого рейса из Москвы в Ереван в среднем составляла 80 тысяч драмов, то в ближайшие дни билеты практически распроданы, а стоимость имеющихся билетов начинается от 800 тысяч драмов.

Российские СМИ связывают ситуацию с объявлением президента РФ Владимира Путина о проведении частичной военной мобилизации.

Та же ситуация и в странах, где въездная виза не требуется.