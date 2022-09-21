В рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил на мероприятии «Итоги демократии», организованном Агентством США по международному развитию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в мероприятии приняли участие ряд глав государств и высокопоставленных лиц, госсекретарь США Энтони Блинкен, главы крупных частных компаний и фондов.

В своем выступлении Арарат Мирзоян отметил, что за последние годы армянский народ дважды проголосовал за демократию посредством свободных и честных выборов.

Министр иностранных дел Армении отметил, что в Армении в широком масштабе осуществляются демократические реформы, обеспечивается верховенство закона, защищаются права и основные свободы человека, а одним из приоритетов правительства является неуклонная борьба против коррупции.

В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул, что Армения постоянно улучшает свои позиции по показателям демократии, экономической свободы и борьбы с коррупцией в различных престижных международных рейтингах, тем самым становясь более привлекательной для внешнего мира.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что демократические ценности и принципы для Армении непреложны, и призвал международное сообщество поддержать армянскую демократию, в том числе осудить и предотвратить агрессию против Армении.