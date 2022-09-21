На территории республики 21 сентября, с 22-23 сентябряпосле полудня, в вечерние часы — 24-го сентября, ночью — 25-го сентября в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем 25-го сентября, 26-го сентября ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер юго-западный со скоростью 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

Температура воздуха с 21-22 сентября постепенно понизится на 4-5, а 25 сентября-еще на 3-4 градуса.

В Ереване днем 21-го сентября, ночью 22-го сентября, с 23-го на 24-е сентября, днем 25-го сентября и 26-го сентября ожидается погода без осадков. Днем 22 сентября, в ночь на 25 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 15-17 м/с.