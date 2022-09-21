19 сентября Аппарат Уполномоченного Республики Армения по международно-правовым вопросам направил письмо в Международный суд ООН (Court of Justice) от имени Армении – относительно непрекращающихся нарушений Азербайджаном соответствующего судебного решения, в котором представлены дополнительные доказательства насилия Азербайджана в отношении армянских военнопленных и надругательства над телами погибших армянских военнослужащих.

Как передает Арменпресс, офис представителя Армении по международным правовым вопросам, в частности, сообщил:

«19 сентября Аппарат Уполномоченного Республики Армения по международно-правовым вопросам направил в Международный Суд от имени Армении письмо относительно продолжающихся нарушений Азербайджаном решения от 7 декабря 2021 года о применении обеспечительных мер по делу «Армения против Азербайджана» в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, представив дополнительные доказательства насилия со стороны Азербайджана в отношении армянских военнопленных и надругательств над погибшими армянскими военнослужащими, в том числе информацию о замученном и убитом армянском военнопленном Давиде Гишяне».

Офис представителя Армении также представил суду наглядные примеры широко распространенной антиармянской ненависти в Азербайджане, повторив свою настоятельную просьбу к суду изменить решение о применении обеспечительных мер.