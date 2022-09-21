Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, конгрессмены и представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян обсудили нарушения прав человека в Азербайджане и действия Армении против них в международных судах.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter сообщил член Палаты представителей США, сопредседатель комитета Конгресса по делам Армении Фрэнк Палоне.

«Сегодня мы встретились с Егише Киракосяном, спикером Нэнси Пелоси и другими членами комиссии по армянским вопросам. Мы обсуждали чудовищные нарушения прав человека со стороны Азербайджана и усилия Армении в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека», — отметил конгрессмен.

Палоне также сообщил, что в Капитолии они беседовали с министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном, обсудили гуманитарный кризис, вызванный нападениями Азербайджана в Арцахе, и необходимость защиты армянского населения от дальнейшей агрессии со стороны Азербайджана.