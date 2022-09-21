Крайне тяжелой оказалась минувшая неделя для всей Армении, ибо с ночи 13 сентября военные и мирные жители сразу трех областей страны — Сюника, Вайоц Дзора и Гегаркуника, — оказались под обстрелами азербайджанских военнослужащих. Разрушения гражданских инфраструктур в армянских городах, ставшие следствием агрессии Азербайджана, шокировали и иностранных дипломатов (около 50 глав аккредитованных в Армении послов и представителей международных организаций), которые по инициативе МИД Армении посетили Джермук и присутствовали на брифинге начальника Генштаба ВС Армении.

После этой поездки посольство Германии в Армении опубликовало на своей странице в Facebook фотографии города Джермука, подвергшегося военной агрессии Азербайджана в последние дни. А вице-посол, временный поверенный в делах посольства ФРГ Эрик Тинтруп в посте с фотографиями написал, что потрясен картинами разрушений, которые ему пришлось увидеть ​​в Джермуке.

«Джермук — красивый, тихий курорт, расположенный среди живописной природы. Во вторник здесь также были немецкие туристы. Просто чудо, что никто из жителей не погиб, потому что артиллерийские обстрелы велись по ресторанам и канатной дороге, расположенных в считанных километрах от границы, всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и гостиниц, полных туристов», — поделился вице-посол своими впечатлениями. При этом немецкая туристка смогла сфотографировать взрывы из своего гостиничного номера, настолько близко они были к ним.

К тому же в лесах Джермука в результате огня азербайджанских вооруженных сил начался сильный пожар. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь МЧС Айк Костанян однозначно заявил, что пожары начались именно из-за обстрелов азербайджанских ВС.

Представитель МЧС Армении также сообщил, что они не имеют возможности проводить работы по тушению пожаров в районах, за которыми наблюдает противник. В итоге, роскошным лесам Джермука, которыми так восторгался вице-посол Германии, был нанесен непоправимый урон. На остальных же участках, которые находились вне зоны наблюдения азербайджанцев, были проведены со стороны МЧС противопожарные работы и назначено дежурство.

Оцениваются последствия азербайджанской атаки

Более детальную картину о последствиях атаки Азербайджана представил в ходе минувшего заседания правительства глава МЧС Армении Армен Памбухчян, указав на то, что на основании полученных звонков имеется довольно большой список с адресами и именами пострадавших в результате агрессии Азербайджана. По его словам, были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и повреждены посевные угодья.

«В результате агрессии Азербайджана в Вайоц Дзоре повреждены гостевые дома, санаторий, канатная дорога, здание пожарно-спасательного отряда Службы спасения, личные автомобили и другое имущество людей. Два снаряда упали на Кечутское водохранилище. У нас также имеется сбой, связанный с линиями электроснабжения, особенно по части линии электроснабжения, обслуживающего населенные пункты Вагати, Воротанаван, Шамб, Дарпас, Гетатаг, Лор, Лернашен, Дастакерт общины Сисиан Сюникской области. В Гегаркуникской области повреждены в основном жилые дома, гектары пшеничных и ячменных полей, в Сотке повреждены 55-60 домов, загоны для скотины, многочисленные газопроводы и частные автомобили», — рассказал министр.

В свою очередь, замглавы МСЧ Армении Давид Гамбарян отметил, что в городе Джермук Вайоцдзорской области есть девять поврежденных зданий, в числе которых частные дома, гостиницы, санаторий, а также автомобили, участки автодороги.

«Надо отметить, что здание пожарно-спасательной службы также подверглось артобстрелу, в результате чего было повреждено обслуживающее канатную дорогу административное здание», — уточнил замминистра.

Говоря о лесных пожарах, он указал на то, что вследствие артобстрела со стороны азербайджанских ВС горели пять зеленых участков в Сюникской области, плюс семь участков и три лесополосы в Вайоцдзорской области близ города Джермук. Усилиями МЧС Армении все указанные очаги к концу минувшей недели были погашены, за исключением одного дымящегося участка в лесах Джермука, который является просматриваемой территорией. Поэтому работы там не проводились из соображений безопасности. Но сам участок, по словам Д.Гамбаряна, опасности не представляет.

В Сюникской же области основные разрушения пришлись на села Акнер, Веришен, Карашен, Нораван и Агиту. Повреждены пять зданий, в том числе четыре жилых дома и один концертный зал, а также ЛЭП, линии газоснабжения села Вагатур.

Однако больше всего в результате атаки Азербайджана пострадала Гегаркуникская область. Перечисляя приграничные общины, где зафиксированы разрушения, замглавы МЧС отметил, что на данный момент в селах Верин Шоржа, Кут, Сотк и Айрк повреждены в обшей сложности 195 зданий, в числе которых дома, здание местной администрации, школы, медцентр, автомойка, хлева и др.

«Кроме того, повреждены порядка150 га пашен, посевов пшеницы и овса. Повреждения получили линии электропередачи в городе Варденис в Гегаркунике, а также машины граждан», — сказал он.

Неопределенность чревата большими потерями в экономике

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян уже посетил Гегаркуникскую, Сюникскую и Вайоцдзорскую области, чтобы ознакомиться с последствиями разрушений, совершенных в результате агрессии Азербайджана в Армении. Министр провел встречи с губернаторами областей и главами общин, с которыми обсудил как текущую ситуацию, так и дальнейшие действия. В частности, организацию работ по скорейшему восстановлению поврежденных в результате обстрела инфраструктур.

Но, если в плане инфраструктур есть возможность их скорейшего восстановления, то сложившаяся из-за военной агрессии Азербайджана ситуация в отечественной экономике чревата гораздо большими финансовыми потерями, восстановить которые оперативно не удастся. Как отметил в беседе с нами председатель Союза предпринимателей «Манташянц» Ваграм Миракян, самый большой риск, который есть на данный момент, — это неопределенность, которая ударяет прежде всего по бизнесу.

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«Вообще, неопределенность является основной причиной возникновения стресса и беспокойства, которые наблюдаются сейчас не только у бизнеса, но и у простых граждан. Каждый раз, когда звучат выстрелы, предпринимательское сообщество как бы замирает в ожидании дальнейшего развития событий, а после того, как начинается период затишья, вновь активно приступают к работе. Однако в долгосрочной перспективе подобные этапы оставляют крайне негативный след. Потому что те предприниматели, которые намеревались осуществить инвестиции, скажем, в расширение своего бизнеса, решают на этом этапе повременить, чтобы понять, что же будет потом», — изложил суть дела наш собеседник, добавив, что особенно это касается международных инвесторов, которые в период боевых действий зачастую приостанавливают реализацию своих инвестпроектов в Армении.

Из-за агрессии Азербайджана под ударом оказалась в том числе реализация множества проектов в сфере туризма. Речь, к примеру, о проекте по развитию винного туризма в Арени в ВайоцДзоре, который осуществляется при поддержке Минэкономики. Никто ведь не мог предположить, что в разгар туристического сезона Азербайджан начнет артобстрелы по основным туристическим направлениям Армении – от Вайоц Дзора до Сюника, плюс Гегаркуник. На фоне последних событий вряд ли кто-то из иностранных туристов решится приехать в эти области, о чем свидетельствует также и отмена бронирований в туркомпаниях. Так что, ответственным госведомствам, в частности Минэкономики, предстоит еще посчитать, какие финансовые потери понесла наша экономика в связи с военной агрессией Азербайджана против Армении.