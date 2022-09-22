В 2022 году Республика Армения для реализации двухлетнего проекта под названием «Инвентаризация, документирование и сохранение фольклорного наследия Сюникской области Республики Армения» получила грант от Фонда ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на сумму $74 855,00. Грант проходил по категории «Международное содействие».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, культуры, спорта и науки Армении, заявка подготовлена по инициативе Института археологии и этнографии НАН Армении, при консультативном содействии Министерства ОНКС Армении.

Целью проекта является инвентаризация, сохранение и популяризация нематериального культурного наследия Сюникской области Армении как проявления местных особенностей и самобытности региона, пока оно жизнеспособно и распространяется в форме народных сказок, мифов, легенд, преданий, пословицы, обрядовых песен и других форм. В настоящее время необходимо зарегистрировать все это, чтобы обеспечить правопреемство и наследование.

В ходе проекта в сотрудничестве с Арменоведческим центром Сюника, Горисским государственным университетом в общинах Арцваник, Давид-Бек, Капан, Шагат, Тасик, Тег, Шинуайр, Карчеван, Лехваз Сюникской области Армении будут проведены инвентаризация местного фольклора, полевые исследования и встречи с носителями наследия.

В рамках проекта 25 сентября в Армению прибудет международный эксперт ЮНЕСКО, профессор Университета Шахида Бехешти в Тегеране Джанет Блейк, которая проведет обучающий курс для группы, реализующей проект, способствуя эффективной организации проекта. Собранные и задокументированные в Сюнике материалы будут оцифрованы для создания базы данных и веб-сайта фольклорного наследия Сюника. Отмечается, что эти работы соответствуют Конвенции ЮНЕСКО 2003 года «Об охране нематериального культурного наследия», положениям Закона «О нематериальном культурном наследии Республики Армения» и другим правовым актам.