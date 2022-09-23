Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян ответил на вопрос информационного агентства «Арменпресс» относительно возможной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вопрос: Президент Турции сообщил о возможности встречи с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге, отметив, что там у них будет возможность обсудить все вопросы. Как Вы прокомментируете данное заявление?

Ответ: Не исключена встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое пройдет в Праге. В то же время, на данный момент такая встреча не подтверждена. В случае подтверждения встречи, общественность будет в надлежащие сроки проинформирована.