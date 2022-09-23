В вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, открытия региональных коммуникаций и мирного договора существенного прогресса нет, поскольку Азербайджан использует все это для предъявления территориальных претензий к Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.«Например, одной из важных тем мирного соглашения между двумя странами является взаимное признание территориальной целостности стран. Мы уже говорили, что готовы пойти на этот шаг, однако Азербайджан не отреагировал так же.

Наоборот, Азербайджан активно заявляет, что весь юг и Восток Армении, и даже столица Ереван — азербайджанские земли. С другой стороны, Азербайджан продолжает оккупировать определенную территорию Армении. В связи с этим я хотел бы официально и публично озвучить вопрос и адресовать его президенту Азербайджана: можете ли Вы показать карту Армении, ту, согласно которой Вы признаете, или готовы признать территориальную целостность Армении.

Почему я задаю этот вопрос, потому что, возможно, что с точки зрения Азербайджана Республикой Армения является всего половина Армении, или даже меньше половины. Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, не теоретически, а четко, я имею в виду нашу международно признанную территориальную целостность площадью 29 800 квадратных километров, это означает, что мы сможем заключить мирный договор путем взаимного признания территориальной целостности», — уточнил Пашинян. Он добавил, что в противном случае мирный договор не будет полным, и Азербайджан после этого будет использовать процесс делимитации границ для предъявления новых территориальных претензий к Армении и для новой оккупации.