В рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана, совершенной против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия г-на Блинкена по содействию переговорному процессу и диалогу. Никол Пашинян подчеркнул и важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных и адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы.

Энтони Блинкен подтвердил готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе и для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду продолжить диалог в ближайшем времени. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о продолжительном развитии армяно-американских отношений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.