Профессиональная комиссия по конституционным реформам при президенте Республики Арцах сообщает, что проект Конституции Республики Арцах вынесен на общественное обсуждение в правовой информационной системе Республики Арцах (arlexis.am).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

«Предложения по проекту Конституции Республики Арцах с их обоснованиями могут быть представлены в профессиональную комиссию по конституционным реформам при президенте Республики Арцах до 18:00 30 сентября с. г. на электронный адрес: [email protected] Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефонным номерам: (+374) 94-25-64 или (+374) 95-33-41», — говорится в сообщении.