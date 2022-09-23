На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана, состоявшемся 23 сентября Совет старейшин Еревана назначил Тиграна Авиняна на пост вице-мэра Еревана.

Как сообщает «Арменпресс», мэр Еревана Грачья Саркисян отметил, что Тигран Авинян, присоединившись к команде, получит возможность применить опыт, который он приобрел во время работы в госаппарате.

Тигран Авинян в своем выступлении сказал, что любая должность или статус — это всего лишь средство для реализации целей, идей и решения проблем.

«Меня часто спрашивали, в том числе и мои коллеги из фракции «Мой шаг», не проблематично ли после должности вице-премьера быть назначенным на пост вице-мэра Еревана. Уверенно и искренне хочу сказать, что, несмотря на высокий пост, который я занимал ранее, независимо от всех обсуждений, связанных с предстоящими выборами, для меня большая честь быть вице-мэром города Еревана, где я родился, служить городу и ереванцам», — сказал он, поблагодарив за предоставленную возможность.

В заседании принимают участие 44 члена Совета старейшин.

Следует отметить, что вопрос назначения Тиграна Авиняна вице-мэром должен был быть обсужден на заседании Совета старейшин 13 сентября, но из-за агрессии Азербайджана, совершенной против Армении, обсуждение вопроса было отложено.Правящая в Армении партия «Гражданский договор» уже официально объявила, что Тигран Авинян является их кандидатом на пост мэра Еревана на выборах, намеченных на 2023 год.