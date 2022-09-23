Муссируемая информация о том, что в приграничных населенных пунктах общины Ноемберян Тавушской области проводится эвакуация, не имеет ничего общего с действительностью. Как передает Арменпресс, об этом сообщила администрация Тавушской области.

«Уважаемые жители Тавуша, обходите стороной распространяемую дезинформацию. Пограничная ситуация в Тавушской области спокойная. Еще раз призываем не распространять дезинформацию, не ставить под угрозу безопасность наших границ и жителей приграничья», — сообщили в администрации.