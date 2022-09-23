Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян 23 сентября встретился с генеральным секретарем ОДКБ, главой миссии ОДКБ в Армении Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в результате агрессии, осуществляемой Азербайджаном в отношении суверенной территории Республики Армения и коллективные шаги по ее преодолению.

Заместитель министра иностранных дел Армении отметил, что армянская сторона ожидает от ОДКБ четких действий по восстановлению территориальной целостности Армении- члена ОДКБ, а также предотвращению новых эскалаций.