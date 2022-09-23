На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили представляющие взаимный интерес различные вопросы.

Премьер-министр представил подробности широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении и ее последствиях. Глава правительства подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также относительно немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.

Премьер-министр Люксембурга отметил, что они внимательно следят за действиями на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул важность урегулирования региональных проблем путем переговоров.

Собеседники коснулись также вопросов дальнейшего развития армяно-люксембургских отношений.