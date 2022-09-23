В Нью-Йорке на полях 77-й сессии ГА ООН 23 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян представил вниманию своего коллеги развязанную Азербайджаном агрессию против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

В ходе встречи была обсуждена двусторонняя повестка армяно-доминиканских отношений, состоялся обмен мыслями о совместных шагах, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В этой связи была отмечена важность недавней аккредитации послов двух стран.

Арарат Мирзоян и Роберто Альварес обсудили также вопросы, связанные с сотрудничеством в международных организациях.