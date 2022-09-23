На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Словении Борутом Пахором.

Премьер-министр коснулся осуществленной 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Никол Пашинян подчеркнул тот факт, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов Республики Армения, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность осуждения действий Азербайджана и адекватной реакции международного сообщества относительно немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.

Президент Словении выразил обеспокоенность произошедшими событиями и подчеркнул необходимость решения региональных проблем путем переговоров.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию армяно-словенских отношений, а также по представляющим взаимный интерес различным вопросам.