Посольство США в Армении призывает Азербайджан вернуть войска на исходные позиции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве в ответ на вопросы Lurer.

На вопрос «Как вы оцениваете действия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении» посольство США в Армении заявило: «Конфликт не может иметь военного решения, а применение силы недопустимо. Мы сожалеем о человеческих жертвах, в том числе о многочисленных потерях мирных жителей на территории Армении. Мы рады, что наше взаимодействие на самом высоком уровне с Азербайджаном и Арменией помогло сторонам достичь прекращения огня, и мы продолжаем участвовать и поощряем работу, необходимую для достижения прочного мира».

На вопрос о том, считают ли США вывод незаконно находящихся на суверенной территории Армении вооруженных сил Азербайджана с международно признанной территории Армении настоятельной необходимостью, в посольстве отметили: «Мы призываем Азербайджан вернуть войска на исходные позиции. Мы призываем соблюдать режим прекращения боевых действий и без участия вооруженных сил продолжить работу по решению всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия».

На вопрос «Какова ваша позиция в отношении обстрела Азербайджаном гражданских населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Армении, в результате чего есть и жертвы» в посольстве ответили: «Мы лично видели ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре на территории Армении, и мы видели сообщения о жертвах и ранениях среди мирного населения, которые вызывают глубокую тревогу у обеих сторон и подчеркивают необходимость предотвращения дальнейших боевых действий и важность дипломатического взаимодействия».

Армянские военнослужащие были захвачены Азербайджаном на суверенной территории Армении, распространялись сообщения об их пытках, и они до сих пор не возвращены армянской стороне. Дипломатическая миссия США ответила на вопрос «Какова ваша позиция по этим вопросам»: «Мы видели сообщения о пленении и пытках армянских военнослужащих. Немедленное и безоговорочное возвращение тех, кто был захвачен в результате нападений на прошлой неделе, а также возвращение других пленников является важным шагом на пути к достижению прочного мира. Соединенные Штаты осуждают любые формы пыток в любое время и в любом месте и настоятельно призывают правительства выполнить свои международные обязательства и положить конец безнаказанности за эти преступления».