Стартовый состав сборной Армении по футболу в матче очередного тура Лиги Наций против Украины уже известен.

Как передает Арменпресс, Хоакин Капаррос включил в стартовый состав сборной Армении следующих футболистов: Юрченко, Маргаряна, Чалышира, Мкояна, Амбарцумяна, Дашяна, Бичахчяна, Григоряна, Байрамяна, Барсегяна, Селараяна.

Встреча начнется в 17:00 по ереванскому времени.

Главным арбитром матча назначен Жоао Пинейро (Португалия). Помощниками судьи являются Бруно Жезус (Португалия) и Лусиано Майя (Португалия), 4-й — Андре Нарсисон (Португалия).