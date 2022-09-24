Исламская Республика Иран готова провести консультации с официальными лицами Республики Армения и Азербайджанской Республики, чтобы помочь конфликтующим сторонам разрешить разногласия мирным путем.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт МИД Ирана, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул четкую позицию Тегерана в плане недопустимости каких-либо геополитических изменений и границ в регионе.

В ходе встречи глава МИД Азербайджана подтвердил существующие проблемы в двусторонних отношениях и подчеркнул важность взаимных консультаций и сотрудничества.

Азербайджанский чиновник опроверг утверждения о геополитических изменениях в регионе и отметил, что «его страна стремится решить территориальные и пограничные споры с Арменией посредством регионального сотрудничества».