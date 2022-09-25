Принимая во внимание безосновательную и вопиющую критику в адрес Службы национальной безопасности Армении относительно экстрадиции в Турцию курдов Атиллы Чичека и Хусейна Йылдырыма через различные средства массовой информации некоторыми лицами, осуществляющими общественно-политическую деятельность, сообщаем, что распространяемые ложные новости не только не соответствуют действительности, но и не имеют под собой никаких правовых оснований — они просто пытаются нацелиться на СНБ.

Как передает Арменпресс, СНБ Армении сообщает, что процесс выдачи осужденных в рамках уголовного производства не входит в компетенцию Службы.

«Служба национальной безопасности призывает воздерживаться от недопустимой практики распространения дезинформации, порочащей репутацию государственных институтов и подрывающей внешнюю безопасность страны, и предупреждает, что Служба будет проводить следственные действия в пределах своих полномочий для выяснения истинные и скрытые мотивы лиц, распространяющих ложные новости», — заявили в СНБ Армении.