24 сентября в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии ГА ООН состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, министр Мирзоян представил детали широкомасштабной агрессии, развязанной со стороны Азербайджана в отношении суверенности и территориальной целостности Республики Армения, особенно подчеркнув важность незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и ликвидации последствий агрессии.

Коснувшись значения адресной и соответствующей реакции международного сообщества по отношению к максималисткой политике Азербайджана, Арарат Мирзоян отметил важность принципиальной позиции иранской стороны по сложившейся ситуации и ее решению.

«Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Иран считает недопустимым любое изменение территориальных границ и геополитики в регионе.

Была обоюдно отмечена важность урегулирования вопросов посредством мирных переговоров», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе встречи министры иностранных дел двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений, основанных на вековой дружбе. Была отмечена важность совместных усилий по обогащению двусторонней повестки, особенно в сферах энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры.