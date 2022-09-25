Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян присутствовал сегодня на церемонии открытия внеочередного конгресса Международной ассоциации бокса (IBA), состоявшегося в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, для участия в Конгрессе в Армению прибыли представители федераций более 170 стран, в том числе авторитетные деятели мира бокса. Ключевой темой повестки Конгресса является проведение новых выборов президента Международной ассоциации бокса.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян, исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, представители международных федераций.

Араик Арутюнян поприветствовал присутствующих и отметил:

“Армения и, в частности, Ереван в этом году стали одним из мировых центров бокса. В мае мы принимали Чемпионат Европы по боксу, который, думаю, запомнится нашим коллегам на долгие годы. Сегодня же у нас также проходит Конгресс Международной ассоциации бокса. Приветствую участников конгресса и желаю им плодотворной работы.

Это важное событие в жизни Международной ассоциации бокса. По сути, в Ереване решается в том числе то, как будут развиваться Международная ассоциация бокса и мировой бокс в ближайшие годы. Мы готовы и впредь сотрудничать с IBA.

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Правительство уделяет большое внимание развитию спорта в Республике Армения. Нужно также отметить, что спорт приносит также миру мир. Неслучайно во время Олимпийских игр звучит много призывов и в эти дни во всем мире устанавливается мир. Я хочу, чтобы было так много международных спортивных мероприятий, чтобы во всем мире навсегда установился мир”.