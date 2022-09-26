Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 26 сентября провел рабочую встречу с делегацией, возглавляемой главой армянской миссии Международного валютного фонда (МВФ) Ивой Петровой.

На встрече присутствовали заместители министра финансов, постоянный представитель МВФ в Армении Мехди Раиси и экономисты миссии МВФ.

Министр Хачатрян, приветствуя гостей, представил последние экономические развития, налоговую политику и администрирование, а также рассказал о ходе исполнения государственного бюджета на 2022 год.

Ива Петрова, поблагодарив за прием, подчеркнула высокие партнерские отношения с Министерством финансов и подтвердила готовность участвовать во всех текущих программах.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, коснулись последних макроэкономических развитий, капитальных затрат и налоговой политики. В конце встречи был достигнут ряд договоренностей о продолжении обсуждения текущих программ в рабочем формате.