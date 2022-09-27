Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в связи со второй годовщиной 44-дневной Арцахской войны выступил с посланием.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогой народ,

Дорогие соотечественники!

27 сентября 2020 года наступательными боевыми действиями Азербайджан развязал 44-дневную войну, сведя на нет многолетние усилия стран-партнеров и международных структур, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирными, переговорными путями и без применения силы.

Два года назад в этот день наш народ столкнулся с очередным испытанием, наши Вооруженные силы, добровольцы, врачи и граждане в очередной раз были вынуждены на поле боя защищать неотъемлемые права наших соотечественников Арцаха жить и созидать на собственной земле.

44-дневная война была экзистенциальным вызовом для Армении и Арцаха, полным необратимых потерь.

Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку родным наших преданных сыновей, павших в бою. Преклоняюсь перед их памятью.

Сегодня, в нынешние трудные и тяжелые времена, долг всех нас — достойно оценить жертву наших героев и осознать, что они пали во имя жизни, во имя непоколебимого права нашего народа жить и во имя мира, за который мы боремся и сейчас.Силы и мужества всем нам во имя нашей Независимости и Свободы!»