Посольство США в Армении 27 сентября в связи со 2-ой годовщиной 44-дневной войны выразило соболезнования и поддержку семьям погибших и раненых в результате войны.

Как передает «Арменпресс», в распространенном посольством сообщении, в частности, говорится: «27 сентября мы вспоминаем жертв конфликта между Арменией и Азербайджаном и выражаем соболезнования и поддержку семьям погибших и раненых. США привержены установлению мира в регионе Южного Кавказа».

Посольство также опубликовало фотографию, на которой посол Линн Трейси зажигает свечу в церкви Сурб Григор Лусаворич в Горисе.

27 сентября 2020 года Азербайджан, при поддержке Турции, развязал войну против Нагорного Карабаха, взяв под прицел и гражданское население и гражданские инфраструктуры. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о приостановлении военных действий в Нагорном Карабахе. Несмотря на обязательство, взятое трехсторонним заявлением, Азербайджан спустя два года еще не вернул всех армянских пленных.